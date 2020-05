Portugal vive a segunda fase do período de desconfinamento depois de várias semanas em 'suspenso' devido à pandemia da Covid-19. Ainda que a retoma da normalidade não se dê como a conhecíamos até à chegada do novo coronavírus em Portugal, Marcantónio del Carlo decidiu encher as redes sociais de boas energias com uma mensagem positiva aos seguidores, frisando que tudo ficará bem.

"Vamos ser positivos? Vamos acreditar que um dia voltamos aos abraços, aos apertos de mãos, e falar pelos cotovelos sem os usar para cumprimentar o amigo? Vamos! Vamos à praia, jogar uma 'peladinha' na baixa maré, e dar um valente mergulho à seguir? Vamos! Vamos comer caracóis numa esplanada cheia de convivas que se juntam sem medo de ser tocados pelo calor do convívio de uma boa conversa? Vamos! Vamos aplaudir de pé numa sala de teatro cheia os tantos e bons artistas que temos em Portugal? Vamos! Sim um dia vamos voltar a poder fazer tudo isto", escreveu.

Vale recordar que Marcantonio del Carlo vive uma das fases mais felizes da sua vida. Aos 54 anos, o ator espera a chegada da primeira filha, fruto do casamento com Iolanda Laranjeiro.

