Depois de Iolanda Laranjeiro ter noticiado publicamente a morte do pai, tendo-lhe prestado uma homenagem, Marcantonio Del Carlo também fez questão de se despedir do sogro no Instagram.

"Hoje o Orlando da Incrível, do Benfica, do Partido, de Almada, o escritor, o poeta, o grande jogador de andebol, o pai, o avô, o bisavó, o amigo, o meu grande amigo, partiu para sempre. A filha, as netas, os bisnetos, e todos, como eu que rimos e choramos com ele, o enorme Orlando Laranjeiro, cá ficamos à espera que ele escreva mais um livro, esteja onde estiver", começou por escrever junto de uma fotografia de ambos.

"Conheci-o tarde, demasiado tarde, mas ainda bebi uns valentes canecos com ele acompanhados de boas e longas conversas. O 'velho', como lhe chamava o seu amigo Carlos do Carmo, partiu", rematou.

