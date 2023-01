Marcantonio Del Carlo, que na novela 'Sangue Oculto' dá vida a João Pereira de Mello, termina esta segunda-feira, 30 de janeiro, as gravações da novela da SIC.

Foi o próprio ator quem destacou na sua página de Instagram o fim do seu trabalho no projeto, que iniciou em julho do ano passado.

"Termina hoje uma viagem que comecei em julho do ano passado. Obrigado à SIC, à SP Televisão, a todo o elenco, direção de atores, equipa técnica e de produção. Agora começo novas aventuras já a partir deste mês, mas a saudade já se faz sentir. Não percam a novela 'Sangue Oculto' pois ainda há muitas surpresas. Até já", disse.

