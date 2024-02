Marcantonio Del Carlo usou a sua conta no Instagram para deixar uma reflexão sobre as mudanças que ocorrem na vida com o nascimento de um filho.

"É sexta-feira. Semana longa com a Simone doente em casa. A mãe dormiu pouco e eu também mas estivemos ao lado dela. Hoje ficou comigo e secámos o cabelo à Mónica", começou por escrever o ator.

"Amanhã fica com a Iolanda pois eu arranco para mais uma aventura, desta vez em Beja onde vou dirigir mais uma formação no âmbito do trabalho de ator. Há uns anos, muitos mesmo, seria noite de jantar com amigos no bairro, copos no antigo Frágil e cacau na ribeira às tantas da matina. A vida muda e para melhor. Não troco a minha sexta-feira com a miúda mais linda do pedaço a minha Simone. É sexta feira, yeah...", concluiu.

O ator é pai da pequena Simone, de três anos, fruto da sua relação com Iolanda Laranjeiro.

