Marcantonio Del Carlo esteve no 'Júlia', da SIC, e falou sobre o facto de ainda não ter nacionalidade portuguesa, apesar de estar em Portugal há 40 anos.

Durante a conversa com Júlia Pinheiro, o ator foi também surpreendido com um vídeo amoroso da filha, Simone, fruto do casamento terminado com Iolanda Laranjeira.

"Que bom", reagiu logo o ator após ver o vídeo da filha, que nasceu em julho de 2020. Um momento especial que foi depois destacado na página de Instagram da SIC. Veja abaixo: