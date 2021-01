Marcantonio Del Carlo não podia estar mais feliz, depois de ter dado as boas-vidas à pequena Simone no ano passado. Foi a 27 de julho que o ator foi pai pela primeira vez, fruto do casamento com Iolanda Laranjeiro. Uma data que ficará para sempre guardada no seu coração, fazendo também questão de destacar no Instagram o crescimento da menina.

Esta quarta-feira, por exemplo, a bebé completa seis meses, momento que o pai 'babado' não deixou passar em branco.

"Há seis meses, neste dia, ela virou o nosso mundo ao contrário. Deixamos de dormir noites seguidas mas, ganhamos o melhor sorriso deste mundo que é o dela. Obrigado Iolanda...", escreveu na legenda de uma fotografia da menina. Veja abaixo:

Leia Também: "Sou eu? Não queria acreditar. Tempos teatrais vividos na década de 90"