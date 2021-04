Dalila Carmo teve o prazer de subir ao palco esta quinta-feira, dia 22, para a estreia da peça 'Noite de Estreia'. Depois de longos meses afastada do teatro, devido às medidas de confinamento, a atriz não esconde a emoção que está a marcar este regresso.

"Estreámos!!!! E a Myrtle [a sua personagem] ficou mais nítida do que nunca com o seu/meu medo de chegar ao palco numa Noite de Estreia. Maravilhoso e vertiginoso sentir de novo a presença do público. Porque o medo tem o seu quê de magia.

Tão bom ter sentido o vosso amor", escreveu numa publicação nas redes sociais, realizada esta sexta-feira, no rescaldo da estreia.

E antes de terminar, atentou para a mudança de horário durante o fim de semana: "Logo há mais! E amanhã e domingo a 'Noite' será às 11 horas da manhã ou não estivéssemos em tempos de pandemia".

