Dalila Carmo vive um dia de emoções fortes com o regresso aos palcos. Esta quinta-feira, "depois de dois ensaios de sala cheia", a atriz prepara-se para dar provas do seu talento com a estreia da peça 'Noite de Estreia'.

"O corpo e o espírito tem nódoas negras e receios mas tudo isso faz parte desta aventura que é estarmos vivos, podermos fazer o que gostamos, partilhar tudo o que nos for possível na surpresa que é cada noite", confessou numa publicação realizada nas suas redes sociais.

"'Noite de Estreia' agora é de todos os que vierem ter connosco. Tal como a Myrtle, eu tenho medo dela. Mas sinto-me mais forte por vos ter perto de mim", rematou, referindo-se à sua personagem, Myrtle Gordon.

A peça, importa referir, vai estar em cena no Teatro da Trindade, em Lisboa. Além de Dalila Carmo, integram o elenco de 'Noite de Estreia' os atores João Reis, João Araújo, Margarida Bakker, Heitor Lourenço e Sabri Lucas.

