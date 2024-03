Momentos antes da grande final de 'A Máscara', João Manzarra recorreu ao Instagram para falar sobre esta edição do programa da SIC, que considera ter sido muito divertida.

O apresentador começou por brincar com uma das fotografias publicadas, na qual surge a ser acarinhado pelas duas máscaras finalistas. "Será que é afecto verdadeiro ou vão ser daquelas que depois quando me vêem na rua nem me falam ou quando lhes mando o nib nunca transferem um cêntimo? Não sei", escreveu.

"Sei que foi uma grande edição, que me diverti talvez até em demasia, que os investigadores são umas delícias, que as vendas dos fatos do Miguel Vieira dispararam, que os textos do Luís são bestiais e que a produção me trata como um sultão, uma vez até me fizeram um cocktail com uma bebida cara para beber no intervalo", fez notar depois, num tom divertido.

Por fim, o comunicador disse: "Resta-me agradecer às alminhas que deram plenas vidas às máscaras e aos espectadores que foram acompanhando o enorme mistério, o talento e a palermice. Hoje é o fim d'A Máscara' e de perguntas irrepetíveis que deixarão saudades como 'quem é o Castor?' ou 'quem se esconde por detrás do Brócolo?'. Viva a SIC".

Vale lembrar que a quarta temporada do programa terminou com a vitória do Castor, máscara na qual se escondeu a apresentadora Fátima Lopes. Em segundo lugar ficou o Brócolo, que tinha no seu interior o ex-guarda-redes Ricardo Pereira.

Veja na galeria as fotografias publicadas por João Manzarra.

