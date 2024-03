Chegou ao fim mais uma edição do programa 'A Máscara'. Finalmente, o público ficou a conhecer quem se escondia por trás do marcante Castor, revelação que deixou os investigadores em 'choque'.

Assim que tirou a cabeça, César Mourão, Jorge Corrula, Carolina Loureiro e Áurea não esconderam a surpresa ao perceber que se tratava de... Fátima Lopes.

Já depois do programa, a apresentadora fez uma partilha na sua página de Instagram sobre este desafio.

"GANHEI! Ainda me custa a acreditar! Nunca imaginei que pudesse chegar tão longe n'A Máscara", começa por confessar.

"Na primeira gala achei que não ia sobreviver à exigência do fato do meu querido Castor, mas, com foco, fui dominando a respiração e, no fim de contas, dei o meu melhor a cada atuação. Diverti-me, como nunca, na pele do Castor. Alguma vez me imaginaram a cantar Nenny?", questiona.

Fátima nota que guardará na memória as "gargalhadas", as "danças", "os palpites dos investigadores", assim como "interações com Manzarra", apresentador do formato da SIC, e ainda a atuação final com Pedro Granger, vencedor da última edição (na pele do Lobo).

"Obrigada a todos pelo apoio que deram ao Castor e obrigada a toda a equipa pelo maravilhoso trabalho e acompanhamento das máscaras ao longo das galas!", completa.

