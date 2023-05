Manuela Moura Guedes tem-se mantido em silêncio sobre os recentes acontecimentos da política nacional, exceção que abriu para falar sobre a nova polémica relacionada com João Galamba, ministro das infraestruturas.

A jornalista recorreu ao Facebook para se mostrar indignada com tudo o que está a acontecer, começando mesmo por apelar a uma tomada de atitude por parte de Marcelo Rebelo de Sousa: "Sr. Presidente, de que é que está à espera?".

"Tenho tentado manter-me afastada de tudo o que diz respeito à política do país. Há já algum tempo que cheguei à triste conclusão que, por muito que se chame a atenção para os erros, abusos e perigos desta ou daquela governação, há sempre uma passividade, uma aceitação da situação como se a realidade não dissesse respeito a todos, como se a a governação estivesse acima de todos e não fosse para gerir a 'coisa pública' que pertence a todos, sustentada por todos, com impostos que pesam cada vez mais e nunca pesaram tanto, a todos", acrescentou.

A jornalista relembrou de seguida que não tem participado "nas discussões mais ou menos diletantes sobre a política portuguesa", embora assista às mesmas, rindo-se "das anedotas que se atropelam umas às outras com personagens que [António] Costa escolhe e em quem confia, confia, confia até mesmo quando já a própria confiança desconfia".

"Não lembraria ao Diabo convidar João Galamba para o Governo porque 'se o Diabo sabe muito é porque é velho'. Galamba tem todo um passado que não é de todo recomendável. Eu sei que é como agulha em palheiro encontrar alguém com capacidade que queira actualmente ir para ministro mas, há um mínimo", fez notar.

Manuela Moura Guedes encontrou ainda espaço para criticar a escolha de Mariana Vieira da Silva para ministra da Presidência, dado que é "uma pessoa que para além de nunca ter feito nada na vida profissionalmente, não se lhe conhece uma ideia e nem sequer consegue exprimir capazmente ideias de outros".

"Eu sei que é já tudo uma anedota mas, Galamba nem sequer isso é, nem sequer faz rir, é de vómito. O SIS? Informações ultra-secretas? As porcarias que fazem com a TAP? O plano de reestruturação da empresa que há muito devia ser do conhecimento dos portugueses já que são eles que sustentam a empresa e os caprichos de quem tem a tutela? Bom, Sr. Presidente, de que é que está à espera?", terminou dizendo.