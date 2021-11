Manuela Maria recordou, emocionada, Maria João Abreu no programa 'Goucha', da TVI.

Durante o encontro com Manuel Luís Goucha, o apresentador recordou que o último trabalho de Manuela Maria em televisão foi na série 'Golpe de Sorte', da SIC, protagonizada por Maria João Abreu.

"Gostei [desse trabalho]. Gosto de representar aquilo que não sou", disse a atriz ao referir-se à sua personagem em 'Golpe de Sorte', onde dava vida a uma "malvada com muita graça", como Goucha descreveu.

O apresentador perguntou depois como foi trabalhar com Maria João Abreu. "Foi muito bom. Ela estreou-se comigo e com o Armando [Cortez, marido de Manuela Maria] no Teatro Maria Matos... Como o José Raposo, estrearam-se os dois", lembrou.

Ao falar dos artistas que já viu partir, destacou: "Um choque muito grande, principalmente a partida da Maria João Abreu, que se estreou comigo e trabalhou muitas vezes comigo. E depois ela partir assim, de repente... Estava a trabalhar comigo, ou eu estava a trabalhar com ela, melhor dizendo. Foi muito... tem que se ter muita força".

