Manuel Marques esteve hoje no programa de Júlia, na SIC, a falar sobre o seu percurso e as pessoas mais importantes da sua vida. Foi nesta altura que o ator acabou por ser surpreendido pela visita das filhas, Inês e Elisa, frutos do seu relacionamento com Ana Martins.

"Foram duas experiências diferentes. Quando nasceu a Inês foi o dia mais feliz da nossa vida, mas sentíamos que não estávamos preparados. A Elisa já foi completamente diferente", notou.

Na mesma conversa, Manuel referiu que a filha mais velha, Inês herdou o seu talento para o desenho. Já Elisa, menos tímida, deverá seguir o mundo do teatro na sua perspetiva.

