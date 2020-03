Manuel Luís Goucha encontra-se atualmente de férias no Reino Unido onde já teve a oportunidade de visitar um dos lugares mais importantes ligados à história da monarquia britânica: o Castelo de Windsor.

"À terceira sim, entrei no Castelo de Windor, na Capela de São Jorge... com chuva miudinha, frio como gosto e quase ninguém. Adoro viajar no inverno", afirmou o apresentador nas redes sociais.

A título de curiosidade, esta foi a igreja onde Harry e Meghan Markle deram o nó em maio de 2018.

