Manuel Luís Gocuha recebeu, esta sexta-feira, Susana Araújo para falar da dor da perda da mãe, há cinco anos, vítima de cancro. Uma conversa marcada por fortes emoções, mas que acabou com um momento de muito boa disposição.

Antes de terminar a conversa com a convidada, Manuel Luís Goucha pediu aos colegas para voltarem a mostrar as imagens da entrevista que passou de Susana. Isto porque, no vídeo, Susana estava a usar uma camisa igual à de Goucha. Uma peça branca com bolinhas pretas.

"E agora para que saia daqui bem disposta, muito obrigado por me ter emprestado para o programa de hoje a sua camisa", disse o apresentador, deixando a convidada com um sorriso no rosto.

[Manuel Luís Goucha usa camisa igual à de convidada]© Você na TV - TVI

