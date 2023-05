Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa Isa Oliveira, ex-concorrente de 'O Triângulo', que recordou momentos menos bons da sua vida, como o bullying que sofreu na adolescência e de como afetou a sua prestação na escola.

A dada altura, Isa confessou: "Não [consegui ter rendimento escolar]. Quando isso do bullying se passou, as minhas notas eram [más], tanto que cheguei a falsificar a assinatura da minha mãe para não me dar na cabeça".

Partilha que levou o apresentador a revelar: "Eu também falsifiquei a assinatura da minha num teste". Goucha acrescentou que "foi apanhado".

"Eu era um mau falsificador… Tentei pôr a letra dela, mas, entretanto, aquilo ficou rasurado", disse, explicando que nesse referido teste tirou uma nota negativa.

