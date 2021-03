Manuel Luís Goucha partilhou com os seguidores das redes sociais um vídeo que gravou para o Festival da Canção e que foi transmitido na segunda semifinal do concurso no passado fim de semana.

"Pediram-me para gravar um pequeno testemunho pelo facto de ter sido apresentador do Festival da Canção em 1999", começa por contextualizar.

"Recupero aqui parte desse depoimento, emitido no passado sábado pela RTP para que possa recordar como a Alexandra Lencastre e eu éramos nessa altura", partilha.

"Já agora que ouvi as canções finalistas digo que tenho uma favorita, a de Carolina Deslandes", finalizou.

