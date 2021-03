A 2.ª semifinal do Festival da Canção, que aconteceu no passado sábado, na RTP1, contou com momentos especiais.

Num deles, Agir, filho de Paulo de Carvalho, fez uma homenagem ao pai cantando dois dos seus grandes sucessos - 'Flor Sem Tempo' e 'Depois do Adeus'.

Sempre atento, a reação de Paulo de Carvalho enterneceu o público, tendo em conta o seu notório orgulho.

Esta segunda-feira, dia 1, Agir reagiu às apreciações positivas que esta surpresa gerou, notando nas suas redes sociais: "Obrigado a todos pelas mensagem de carinho e respeito que tenho recebido relativamente à noite do Festival da Canção. Era uma responsabilidade, o pai aprovou e, pelos vistos, muitos de vocês também. Obrigado mais uma vez".

Recorde a atuação:

Siga o link

Leia Também: Já são conhecidos os finalistas do Festival da Canção