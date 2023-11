A propósito do Dia Mundial da Televisão, Manuel Luís Goucha esteve a recordar a sua carreira no pequeno ecrã na companhia de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa 'Você na TV'.

Um dos assuntos abordados pela apresentadora e amiga é a grande ligação que o comunicador tem com a mãe.

"Tu sempre precisaste do colo da tua mãe, porque nós acabávamos o 'Você na TV' e tu ligavas para ela", lembrou Cristina.

"Hoje em dia é complicado, porque quando tens uma mãe com 100 anos a caminho dos 101, sempre que toca o telefone e eu vejo que é o meu irmão, eu defendo-me de outra maneira, atendo o telefone e digo assim: 'a mãe morreu'. O meu irmão fica furioso comigo", confessa Manuel.

"Quando toca o telefone e sei que é um telefonema de Coimbra, eu tenho de estar preparado, porque acho que a minha mãe se vai apagar. (...) Nunca se está preparado a 100%, mas que bom que foi ter uma mãe para já 100 anos", reconhece, por fim.

Veja o momento.

