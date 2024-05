São muitos os jovens que admiram o trabalho de Manuel Luís Goucha enquanto apresentador e que se inspiram no seu percurso para decidir o que querem fazer no futuro. Esta sexta-feira, 3 de maio, através de uma partilha na sua página de Instagram, o comunicador da TVI destacou a visita que recebeu de estudantes de Comunicação Social que o deixou de coração cheio.

"Volta e meia recebemos em estúdio a visita de alunos de Comunicação Social. Foi o que aconteceu esta tarde antes do programa começar", começou por descrever.

"Vinham de Salvaterra de Magos, terra de que muito gosto pela sua história e património, veja-se por exemplo a sua Falcoaria, mostrando-se entusiasmados por ali estarem, possivelmente sonhando em ser, no futuro, um dos nossos", continua.

"Ao meu lado esquerdo a Jessica, de 17 anos, não conteve as lágrimas ao ver-me, disse por me acompanhar desde os cinco anos. No abraço que lhe dei celebrei grato o futuro, que a ver por estes jovens simpáticos, educados e interessados, fica bem entregue", completa.

Veja a partilha:

Leia Também: Goucha envia mensagem com elogios a comentador da CNN