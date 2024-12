Manuel Luís Goucha foi o apresentador da Gala dos Sonhos deste ano, que aconteceu esta sexta-feira, dia 6, no Campo Pequeno. Já depois do evento, o comunicador fez uma partilha nas redes sociais, agradecendo o "carinho com que foi recebido".

Entretanto aproveitou a ocasião para partilhar um "episódio delicioso" que aconteceu nos bastidores.

"Confidenciava-me a Elza, a guionista do espetáculo, que tem um filho de três anos, o Isaac, que adora ouvir Pavarotti e está sempre a pedir para conhecê-lo. Esta noite mal entrei em palco o Isaac terá dito ao pai: 'olha este senhor é que deve conhecer o Pavarotti!'", notou.

