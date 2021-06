Manuel Luís Goucha pode regressar já em setembro à condução de um novo reality show. A decisão definitiva ainda não está tomada mas Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, está com vontade de colocar o aprensentador de televisão e amigo a fazer dupla com o colega Cláudio Ramos na condução do novo "Big Brother", uma das apostas do canal de Queluz de Baixo para a próxima rentrée televisiva. Teresa Guilherme ainda não é uma carta fora do baralho mas deve ficar de fora.

"Ela está de reserva", confirmou fonte da TVI em declarações à edição desta semana da revista TV Guia, hoje nas bancas. Manuel Luís Goucha, de 66 anos, estreou-se no formato no início de 2018. Apresentou, com críticas positivas, a sétima edição do reality show "Casa dos segredos" e, no final do verão, deverá formar uma nova dupla televisiva, agora com Cláudio Ramos. "Os dois nomes estão em cima da mesa e, se se vier a concretizar, será uma boa surpresa", acrescenta ainda fonte da estação televisiva.