Joaquín Cortés tem vivido momentos difíceis e ainda não está prestes a respirar de alívio. O filho mais novo, Andrea Cortés Moreno, de apenas quatro meses, foi internado de urgência há 10 dias numa unidade hospitalar espanhola. "O nosso amigo testou positivo para um vírus chamado RSV, que causa bronquiolite. É mais perigoso em bebés do que a COVID-19, ainda mais agressivo", revelou publicamente o dançarino de flamenco e coreógrafo andaluz, nascido em Córdova, no sul de Espanha, há 52 anos.

"Ele está a respirar graças a um daqueles aparelhos que faltaram durante a pandemia e que fez com que tantas pessoas morressem [ventilador]. É impressionante. Agora, é esse aparelho que está a ajudar o nosso filho", desabafou o artista, que é casado com a empresária Mónica Moreno, numa das poucas declarações públicas que fez. Nas últimas horas, voltou a abrir uma exceção. "Está um bocadinho melhor", afirmou, sem adiantar mais detalhes. "Peço desculpa mas, neste momento, não me apetecer falar", admitiu.