Manuel Luís Goucha recebeu no programa das tardes da TVI desta quarta-feira Cristina Méga, uma mãe que inspirou o apresentador por ter sido sempre um apoio para o filho, um jovem homossexual.

O rosto da TVI ficou sensibilizado ao ver uma fotografia de Cristina nas redes sociais na qual esta aparece numa marcha LGBTI+ ao lado do filho com um cartaz que tinha escrito "Eu amo o meu filho, ele ama quem quiser". Motivo que o levou a ser convidada do programa.

À conversa juntou-se o filho de Cristina e o namorado deste, que se desfez em elogios à sogra pela "pessoa maravilhosa" que sempre mostrou ser.

Enternecido, Manuel Luís Goucha 'aplaudiu' a coragem desta mãe em quebrar preconceitos e referiu como foi a sua experiência ao descobrir que também era homossexual. "À vossa frente está um homem de 67 anos que sempre soube como era, sempre gostou de ser como era. Sempre tive orgulho em ser diferente. Costumo dizer uma coisa, espero que não me interpretem mal: Dados os preconceitos, é preciso ser muito homem para se ser gay", afirmou.

Leia Também: Goucha responde a comentário de seguidor: "Está mais que provado"