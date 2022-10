Joana Taful foi uma das convidadas de Manuel Luís Goucha na tarde desta quinta-feira, dia 13 de outubro. A conversa, apreciada pelo apresentador, mereceu um longo texto escrito pelo próprio a propósito dos concorrentes de reality shows.

"Acho sempre curiosa a facilidade com que se julga quem não se conhece mas achamos que sim só porque acompanhamos as imagens que nos são propostas no decorrer de um reality-show. Logo se rotula este de 'planta', aquela de 'vilã', aquele outro de 'desgraçado', 'vítima'...

Enfim, há papéis para todos de acordo com alguns traços de personalidade e depois a edição, ou seja a escolha das imagens, faz o resto. Por isso digo, e aprendi por experiência própria, que cada um é necessariamente muito mais do que mostra como concorrente.

Por isso procuro conhecê-los melhor, à medida que vão saindo do programa, através das suas histórias de vida e não propriamente através do que nos mostraram como sendo a sua actuação no jogo televisivo. Posto isto e para que conste: gostei muito de conhecer a Joana Taful e a sua família. Que família bonita mesmo", pode ler-se.

Recorde que Manuel Luís Goucha chegou mesmo a conduzir uma edição da 'Casa dos Segredos' em 2018, e uma do 'Big Brother', em 2021, esta ao lado de Cláudio Ramos.

