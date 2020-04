Eunice Muñoz esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV', a propósito do Dia da Mãe, que se celebra no próximo domingo, dia 3.

O momento deixou o apresentador particularmente comovido, levando-o a tecer palavras de grande admiração pela atriz, de 91 anos, que em 2021 completa 80 de carreira.

"Fico sempre comovido quando falo com a Eunice. Para mim ela é a maior [das atrizes]. Tenho muita relutância em dizer que este ou aquele são os maiores. Mas a Eunice é a maior", afirmou Manuel Luís Goucha.

