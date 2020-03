Há mais uma novidade que pode animar a sua quarentena: A partir desta terça-feira, dia 31, as Manhãs da Comercial passaram a ser emitidas, também, no Facebook.

Além da transmissão na estação de rádio nacional, será possível acompanhar os diretos na rede social, onde aparecem os habituais animadores - Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro, Vera Fernandes, Elsa Teixeira e Nuno Markl.

"Desde hoje que as Manhãs da Comercial são live na rádio e também live no Facebook. Estaremos sempre em directo: ou falando pelo transistor ou falando no ganha-pão do senhor Zuckerberg. No fundo, é um 'nas palhas deitado ou palhas estendido' em tempos de pandemia", confirmou Vasco Palmeirim na sua conta de Instagram.

