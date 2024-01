Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, presenteou os seguidores da sua página de Instagram com um retrato cheio de ternura no qual posa com o filho bebé, o pequeno Vicente.

"Hoje, a manhã foi de rapazes", notou na legenda da partilha.

Os elogios, quer ao papá, quer ao bebé, não tardaram em aparecer na caixa de comentários.

"Tão crescido, cara de seu pai" e "tão fofo" foram palavras que se destacaram.

Recorde-se que Vicente, o primeiro filho do casal, nasceu em novembro de 2023.

