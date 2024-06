Mandy Moore anunciou, nas redes sociais, que está grávida pela terceira vez. A atriz, estrela da série 'This Is Us', partilhou a novidade com os fãs na passada sexta-feira, dia 31 de maio, e decidiu fazê-lo de forma muito original.

A artista, de 40 anos, vestiu os dois filhos a que já deu à luz com camisolas que dizem "mais velho" e "do meio", sendo que é isso mesmo que os meninos passarão a ser quando a irmã mais novo nascer.

"Às vezes, a vida imita a arte. O terceiro dos nossos três Grandes chega em breve. Mal posso esperar que estes meninos tenham uma irmãzinha", pode ler-se na legenda desta mesma publicação. Ora veja:

