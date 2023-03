Sara Matos continua sem mostrar a cara do filho, mas não deixa de partilhar com os fãs alguns momentos vividos com o pequeno Manuel, que completou um ano no ano passado.

Ainda esta terça-feira, a mamã 'babada' destacou nas stories da sua página de Instagram uma 'obra de arte' do menino.

Na fotografia que pode ver abaixo, Manuel aparece a pintar. De recordar que o menino é fruto da relação da atriz com Pedro Teixeira.

© Instagram

Leia Também: Sara Matos partilha divertido erro de gravação na novela 'Sangue Oculto'