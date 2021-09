Maitê Proença e Adriana Calcanhoto estão em destaque na imprensa brasileiro devido ao alegado romance entre as duas artistas. A proximidade de ambas não passou despercebida e há publicações que dão como certo o namoro, que dizem já dura "há vários meses".

A atriz, de 63 anos, e a cantora, de 55, têm sido vistas juntas em jantares e encontros com outros amigos.

"Elas formam um casal e parecem bem felizes", revela uma fonte próxima de Maitê e Adriana em declarações à revista Veja.

O namoro já terá sido assumido perante familiares e amigos, mas Maitê Proença preferiu não confirmar a relação em declarações à imprensa.

"Não sou muito de abrir a minha intimidade, prefiro preservar alguns assuntos", referiu quando questionada pela publicação.

"Há pessoas que me perguntam coisas que, no fundo, eu não sei responder. As pessoas são tão curiosas, né?! Gostam de colocar as coisas em caixinhas", reagiu ainda numa publicação feita nas suas redes sociais.

