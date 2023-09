Fábio Gonçalves foi o concorrente expulso do 'Big Brother' este domingo, dia 24 de setembro.

"Sinto que o me prejudicou mais foi a Jéssica e a relação entre a Jéssica e o [Francisco] Vale. Os fãs uniram-se e eu estava ali [como] um obstáculo entre os dois, então foi a maneira de tirar o obstáculo para eles agora unirem-se. Não acredito que seja isso que agora vá acontecer [eles unirem-se de novo]", começou por dizer à saída da casa mais vigiada do país, já no estúdio, em conversa com a repórter do 'BB'.

"Podia ter dado muito mais [ao jogo]. Não estou arrependido de ter conhecido a Jéssica melhor. É o que é", completou.

A votação para a nova saída na próxima semana já iniciou, estando agora em risco os concorrentes Dulce Pinto, Francisco Vale, André Lopes, Rogério Parrot, Joana Sobral e Iasmim Lira.

Como é habitual, também foi escolhido o novo líder da casa: o concorrente Hugo Andrade.