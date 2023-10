Na gala deste domingo, dia 8 de outubro, foi Ossman quem saiu da casa do 'Big Brother', da TVI. Logo à saída, o agora ex-concorrente conversou com a repórter do programa e o vídeo foi destacado nas stories da página de Instagram do canal.

Ao ser questionado se foi justa a expulsão, disse: "É justa porque os portugueses é que escolhem. Agora, tendo em conta aquilo que eu estava a dar à casa ainda esta semana, aí posso dizer que foi um bocadinho injusta. O André - que para mim é o concorrente mais justo para ganhar o programa - disse-me ao ouvido que foi injusto. Foi bom ouvir essas palavras".

"Sabia que se não saísse esta semana, saía na semana a seguir", acrescentou, mas não ficou por aqui. Numa outra publicação feita na mesma rede social, citaram novamente Ossman: "Percebi que íamos acabar por sair todos da nossa casa".

Na mesma gala, como é habitual, ficamos a conhecer os novos nomeados. No próximo domingo, dia 15 de outubro, estão em risco de sair os concorrentes Catarina Esparteiro, Iasmim Lira, Márcia Soares, Mariana Pinto e Zé Pedro Rocha.

O líder desta semana é Vanda Ribeiro.

