Stênio Garcia voltou a dar entrada no hospital esta quarta-feira, 13 de dezembro, poucos dias depois de ter recebido alta.

O ator brasileiro, de 91 anos, havia sido assistido por conta de uma gastroenterite viral mas depois de ter voltado a casa, sentiu necessidade de regressar à unidade hospitalar.

Citada pela revista Quem, Mari Saade, companheira de Stênio, explicou: "Tentámos não recorrer ao antibiótico porque ele estava com um pouco de diarreia e desidratado. Hoje ele fez um exame de sangue aqui em casa, tomou um café e ficou sentado ao sol. Sentiu uma tontura, mas eu segurei nele com a ajuda do caseiro. Medimos a pressão dele. Liguei para o médico e ele foi internado".

Mari Saade disse ainda que o internamento se deve à "hipertensão" e que nos exames foram encontradas algumas alterações na "hemoglobina e hematócrito".

Por fim, Mari garantiu que Stênio "está bem".