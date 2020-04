José Carlos Pereira tem exercido outra das suas paixões, a medicina. A chegada da pandemia da Covid-19 não deixa o ator ficar em casa e este tem mostrado nas redes sociais a sua nova rotina, como aconteceu esta terça-feira, dia 14.

Nas stories da sua página do Instagram, José Carlos Pereira publicou uma nova fotografia em que aparece com uma máscara de proteção. Uma imagem que terá sido tirada dentro do hospital, como o próprio assim o dá a entender.

"Mais um dia ao serviço", escreveu na legenda da foto, que pode ver na galeria.

Leia Também: "Aguentar mais um pouco. Temos sido exemplares", diz José Carlos Pereira