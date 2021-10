Estando já na reta final da sua segunda gravidez, Mafalda Sampaio prepara tudo para receber na sua vida o pequeno Francisco. A influenciadora digital explicou que aproveitou esta semana para cumprir uma série de compromissos profissionais, uma vez que na sua profissão não "existe possibilidade de baixa ou licença de maternidade".

"Como não existe possibilidade de baixa ou licença de maternidade no meu trabalho, não posso simplesmente ausentar-me. Tenho de deixar os conteúdos publicitários até 15 de novembro gravados, editados e aprovados. Por isso, esta semana tenho estado mais de volta do computador para deixar tudo planeado, não vá o Francisco querer aparecer antes do tempo e apanhar-me desprevenida", explicou nas stories da sua conta de Instagram.

Desabafo feito por Mafalda Sampaio© Instagram - Mafalda Sampaio

Recorde-se que Mafalda já é mãe de Madalena, fruto do seu relacionamento com Guilherme Machado.

