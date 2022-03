Mafalda Sampaio terminou a semana com uma partilha especial nas redes sociais ao reunir algumas fotografias dos filhos num momento amoroso. Na legenda, a digital influencer fez um pequeno desabafo sobre o desafio que tem sido as rotinas com duas crianças em fases diferentes de crescimento.

"Os mês meninos. Isto é duro mas estes momentos compensam tudo", escreveu na descrição das imagens que poderá ver abaixo.

Mafalda Sampaio, recorde-se, é mãe de Madalena, que completa quatro anos em maio, e de Francisco, de quatro meses.

Além do trabalho no digital, prepara-se para abraçar um novo desafio em televisão no papel de jurada do concurso 'Cabelo Pantene: O Sonho'.

