Depois de vários anos a dar cartas no digital, Mafalda Sampaio abraça um novo projeto em televisão. Esta segunda-feira, 14 de março, a TVI anunciou que a influenciadora digital vai ser jurada da nova edição do concurso 'Cabelo Pantene - O Sonho'.

"Estou muito feliz por me terem desafiado para fazer parte do painel de jurados do Cabelo Pantene O Sonho. Neste projeto, fala-se de corrermos atrás dos nossos sonhos e de trabalharmos para isso. E é nessa filosofia que me revejo e pela qual me guio todos os dias. Sou uma mulher e empreendedora 100% self made e foi precisamente por acreditar nos meus sonhos que cheguei até onde estou hoje. Tenho muita vontade de participar no Cabelo Pantene e encontrar pessoas determinadas e focadas nos seus objetivos. Espero poder servir-lhes de inspiração e não tenho dúvidas de que também eles serão uma inspiração para mim", afirmou Mafalda Sampaio.

A criadora de conteúdos veio completar o painel de jurados, composto pelo fotógrafo Mário Príncipe, pelo hairstylist Mathieu Dubet, pelo apresentador e jurado Luís Borges, e ainda pela Brand Manager da Pantene, Carolina Jesus.

O vencedor, vale notar, vai tornar-se no novo embaixador da Pantene, ganhará vai receber o prémio final de 10.000 euros e ainda a oportunidade de pertencer ao universo TVI.

Leia Também: Sofia Ribeiro e Luís Borges novamente juntos na apresentação