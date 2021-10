Mafalda Rodiles mantém-se em boa forma e decidiu destacar as curvas nas stories da sua página de Instagram. A atriz publicou uma fotografia atual onde aparece em lingerie, comparando a mesma com uma imagem que foi captada no tempo em que estava a gravar série 'Morangos com Açúcar', quando tinha 21 anos.

"Eu com 21 anos nos 'Morangos'. Eu hoje com 38 depois de ter dois filhos", pode ler-se ao lado das respetivas fotografias.

Logo de seguida, a atriz revelou que "pediu ajuda" profissional "para eliminar alguma celulite e melhorar a diástase abdominal", exibindo o resultado final. Veja tudo nas imagens da galeria.

