Gustavo Santos viveu na terça-feira um dia particularmente especial. O escritor lançou o seu 14.º livro, 'Não Obedeças Mais'.

Ao lado de Gustavo esteve a namorada, Mafalda Rodiles, que através das redes sociais declarou o orgulho imenso que sente pelo seu amor.

"Hoje o dia é dele, do homem que me fez acreditar novamente no amor, do homem que escolhi para seguirmos juntos e sermos felizes", começou por realçar.

"Ontem foi o lançamento do seu 14.º livro e senti-me tão orgulhosa por poder estar ao seu lado. O livro é tão poderoso, é tão transformador e merece tanto chegar às pessoas certas. O lançamento foi mágico, estavam mais de 200 pessoas na Fnac do Colombo. É mesmo um privilégio estar ao teu lado, Gustavo Santos. Amo-te", completou a atriz.

Mafalda Rodiles e Gustavo Santos, recorde-se, assumiram o namoro em maio deste ano e desde então têm sido pilares fundamentais na vida um do outro. A atriz e influencer é mãe de dois filhos, uma menina e um menino, fruto de um antigo casamento. Também o escritor é pai de dois meninos, resultado de uma anterior relação.

