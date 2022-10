Gustavo Santos foi um dos convidados de Júlia Pinheiro na tarde desta terça-feira, dia 11 de outubro. O escritor falou do romance com Mafalda Rodiles, da família e da suas opiniões vincadas sobre diversos temas, em particular acerca da Covid-19.

"Eu questiono tudo o que está a acontecer nos últimos dois anos e meio. Para mim é uma fraude, a maior fraude de sempre da história da humanidade", notou, falando sobre a pandemia.

Júlia esclareceu que não concorda com esta opinião, o que motivou a seguinte observação de Gustavo: "Eu respeito a tua verdade, como tu, certamente, respeitarás a minha".

Gustavo Santos contou ainda que foi bloqueado no Instagram por expressar estas suas opiniões relativamente à Covid-19, o que contribuiu para que decidisse escrever o seu mais recente livro.

As editoras com que Gustavo habitualmente trabalha não quiseram publicar este livro, levando-o a ter de procurar uma outra solução. "Eu digo-te o que eles me disseram: 'Nós não conseguimos acompanhar este livro'. E é claro que não conseguem, porque eles pertencem a um grupo editorial que tem de obedecer ao sistema", esclareceu.

