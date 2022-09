Gustavo Santos partilhou um vídeo nas redes sociais no qual se mostrou contra o uso obrigatório da máscara. O escritor relatou um episódio no qual acompanhou uma pessoa a uma consulta na clínica, momento no qual se recusou a usar máscara.

"Hoje venho falar-vos sobre esta mentira [máscara] que não serve para nada a não ser para poluir o planeta", começa por dizer.

"Ontem fui a uma clínica de uma rede bastante conhecida como acompanhante de uma pessoa que ia ter uma consulta. Quando lá chegamos éramos os únicos sem máscara, de resto era só gente bem comportada, sentamo-nos e minutos depois um enfermeiro chegou e ofereceu-nos isto [máscara], como sou bem educado naturalmente agradeci, mas nunca, nunca a coloquei", conta.

"As pessoas olhavam para mim, possivelmente reconheciam-me dos livros ou da televisão, outras deviam pensar ‘gostava de ter a coragem desta pessoa’ e outras julgavam de certeza absoluta", reflete.

"É obrigatório, diz-se que é obrigatório, mas antes de ser obrigatório convém nós questionarmo-nos se nos faz sentido ou não faz sentido e para mim usar esta porcaria não faz sentido nenhum.

Sou uma pessoa saudável, não sou uma ameaça para ninguém e também não tenho medo daquilo que os outros me possam passar, então isto não me faz sentido nenhum", continua.

"Quando fomos chamados ao consultório estava sem a máscara colocada e perguntei à médica: ‘Doutora, é mesmo obrigatório meter isto ou não?’. E o que ela me disse foi: ‘Olhe, se você não puser eu também tiro a minha e ainda lhe agradeço’. Tivemos uma consulta de três pessoas livres dentro de um gabinete, à vontade onde nos rimos, onde o que era para ser feito foi feito.

No final perguntei: ‘Isto é mesmo obrigatório?’. E ela disse: ‘É’. Mas olhe, eu vou sair com ela aqui na algibeira. E ela disse ‘isso é consigo’", afirma ainda.

"E é exatamente isto. É connosco, é com cada um de nós e se não faz sentido, nós não usamos porque a nossa liberdade está logo a seguir à nossa verdade e para mim isto é uma mentira", completa.

Veja o vídeo na galeria.

