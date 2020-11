Mafalda de Castro regressou ao ativo depois de ter estado em isolamento devido ao contacto com um doente infetado com covid-19. Esta quinta-feira, dia 5, a apresentadora voltou ao pequeno ecrã para a apresentação do 'Diário do Big Brother', na TVI.

"Não sei se ainda sei fazer isto. Não estou habituada a ver-me com maquilhagem", afirmou momentos antes de entrar no ar.

Recorde-se que durante os nove dias em que esteve isolada, Mafalda de Castro foi substituída por Maria Botelho Moniz.

Leia Também: Mafalda de Castro em isolamento após contacto com infetado pela Covid-19