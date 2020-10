Mafalda de Castro usou, esta segunda-feira, as redes sociais para confirmar que está em isolamento profilático, seguindo o protocolo da Direção-Geral da Saúde, após ter estado em contacto direto com uma pessoa infetada.

"Olá. Desde sexta-feira que estou em isolamento profilático tendo em conta o protocolo da DGS e assim vou ficar por 14 dias, desde o contacto que tive com uma pessoa infectada com a Covid-19 na passada quarta-feira", começa por ler-se numa publicação partilhada na sua conta oficial de Instagram.

Os fãs da animadora de rádio e apresentadora já tinham notado a sua ausência na rádio Mega Hits e no 'Diário do Big Brother'.

"Não me vou por com falsos moralismos, tenho tido os cuidados recomendados, mas claro que há falhas tendo em conta que é uma nova realidade para todos. Estamos todos a passar pelo mesmo. Para o caso de acharem estranho não me verem na televisão ou ouvirem na rádio, é essa a razão", terminou Mafalda.

Leia Também: Covid-19: Os primeiros dias da quarentena de Bárbara Bandeira