Antes de mergulhar naqueles que se adivinham meses de trabalho intenso, com a estreia do 'Big Brother: A Revolução', Mafalda de Castro, a apresentadora dos diários da tarde, despediu-se das férias com uns dias de descanso no norte do país.

Na companhia do namorado, o repórter Rui Simões, desfrutou das maravilhas do Douro e deixou registados alguns momentos nas redes sociais.

"Dias felizes", afirmou na legenda.

