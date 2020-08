Depois da especulação e de até já terem partilhado algumas fotografias juntos, Mafalda de Castro resolveu assumir publicamente a sua relação com Rui Simões. Surgiu este domingo a primeira fotografia oficial, partilhada no feed da rede social Instagram, onde a apresentadora se mostra ao lado do repórter do 'Big Brother'.

"Ele ganha no jogo do sério. E não só", pode ler-se na legenda do registo, onde o casal troca olhares apaixonados.

Através das InstaStories partilhadas por ambos durante o fim de semana é ainda possível perceber que os dois têm desfrutado de dias descanso e muito romance à mistura.

Ainda não conhece o novo namorado de Mafalda de Castro? Espreite a galeria para ficar a saber quem é Rui Simões.

