Mafalda de Castro ficou solteira durante a quarentena, após ter terminado a sua relação com Ivo Lucas, mas até já confirmou que está novamente apaixonada. O que a apresentadora não revelou foi o nome da sua nova paixão.

Ainda assim, a imprensa não tardou até fazer a descoberta e começarem a circular rumores de que seria Rui Simões, repórter do 'Big Brother', o novo homem da sua vida.

A verdade é que, mesmo sem tornar o romance oficial, Mafalda partilhou este fim de semana na sua conta oficial de Instagram aquela que pode ser a primeira foto pública do casal.

Os dois surgem no elevador do hotel Tivoli Marina Vilamoura, no Algarve, onde aparentemente parecem estar a desfrutar de um fim de semana romântico.

