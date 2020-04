Em Rio Maior, é caso para dizer que o atrevimento está no ar! Esta quarta-feira, foram emitidas as imagens da chegada das pretendentes do agricultor Ricardo à sua quinta e o momento ficou marcado por um comentário sedutor de Mafalda.

Ao instalar-se e deparar-se com a sua cama, a convidada não conteve o entusiasmo. "Ui! E a cama é estreitinha! Vamos dormir muito agarradinhos", afirmou.

De seguida, ao conhecer o quarto do agricultor, não resistiu em lançar novamente o seu charme: "Nós os dois aqui de conchinha, está bom. Não podemos é dar muitas voltas".



