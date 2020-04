Esta segunda-feira, o programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' mostrou como decorreram o primeiro dia nas quintas. E este certamente que as pretendentes do concorrente Ricardo não vão esquecer.

Na chegada à quinta do agricultor, em Rio Maior, Mafalda e Sandra ficaram surpreendidas por não terem Ricardo à sua espera. O motivo? O concorrente, que tem o coração dividido entre o campo e o mar, tinha aproveitado as primeiras horas da manhã para surfar.

Ao chegar, Ricardo deparou-se com os rostos irritados das suas convidadas e confessou que terá de "conversar" com elas para que o desculpem pelo lapso.

"Entra assim como se nada fosse, nem um pedido de desculpas", afirmou Mafalda.

Veja aqui o momento.

