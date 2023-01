Com esta mala, é garantido que ninguém passa despercebido. Mafalda Castro, no Instagram, partilhou um reels onde se mostra com uma mala verde neon, da Parfois.

O acessório, no site da marca, está à venda por 22,99€ e encontra-se disponível nas cores preto, cinzento, e verde tropa.

A mala tem um padrão com corações e o nó pode ser adaptado à medida de quem a usa.

"Look do dia de hoje com esta mala super discreta", escreveu Mafalda na legenda da publicação que poderá conferir abaixo.

